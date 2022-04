Sassano: Comune programma interventi sul territorio

SASSANO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Rubino, ha programmato una serie di interventi da realizzare sul territorio comunale; nell’ambito della messa in sicurezza e della riqualificazione urbana.

Ecco quali sono gli interventi in programma

Nello specifico, approvati i progetti di fattibilità tecnico economico per la messa in sicurezza dell’area in dissesto del Vallone Finicola; del torrente zia Francesca a monte del centro abitato.

Per quanto riguarda il primo intervento, è previsto un quadro di spesa pari a € 2.228.744,51; per il secondo un quadro di spesa pari a € 2.291.269,28.

La Legge n.160 del 2019, prevede dei finanziamenti per investimenti in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonchè per investimenti di messa in sicurezza delle strade, nel limite di 320milioni per l’anno 2022.

Il Comune di Sassano, intende risanare uno dei problemi che più attanaglia il Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il dissesto idrogeologico; spesso, apporta dei seri danni alla viabilità e causa svariate problematiche sul territorio, mettendo a rischio anche l’incolumità dei cittadini.

Per questo motivo, risultano fondamentali i contributi che aiutano a stilare delle progettualità volte alla messa in sicurezza; adeguamento di tratti stradali che soffrono di questo problema.

Approvato anche il progetto definitivo- esecutivo per la realizzazione di un marciapiede pedonale lungo Via Ponte Chianche, Via Ischia e il rifacimento del muro su Via Adua.

Il quadro di spesa per il progetto dei lavori

L’ufficio tecnico comunale, ha individuato questa serie di opere necessarie da effettuare sul territorio che prevede i seguenti quadri di spesa: marciapiede Via Ponte Chianche € 18.569,97, marciapiede Via Ischia € 29.106,50, lavori di messa in sicurezza muro di contenimento in Via Adua € 4.597,80.