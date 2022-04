Musica e poesia per il 25 aprile a Camerota

Musica e poesia per ricordare e commemorare partigiani e antifascisti: è così che l’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), insieme alla Pro Loco Camerota APS e all’associazione BookCrossing “Camerota”, vogliono rendere omaggio a un giorno così importante, per la storia d’Italia.

Un percorso itinerante, che partirà da Lentiscosa alle ore 16:30, nel ricordo del partigiano Salvatore Mazzeo, per spostarsi, poi, alle ore 17:30 a Licusati, dove verrà ricordato l’antifascista Giovanni Garofalo, e si concluderà alle ore 18:30 a Camerota, in memoria dei partigiani Vittorio Pellegrino e Francesco Cusati.

La giornata si concluderà a Camerota paese, in via Santa Maria, con un concerto per la pace, insieme alla The Bordello Rock ‘n’ Roll Band.

«In un momento in cui nei nostri animi, nei nostri cuori, aleggia l’ansia, la tristezza, la preoccupazione e il dolore per le gravi vicende collegate all’aggressione dell’Ucraina, alle distruzioni ed ai morti, a donne e bambini “in cammino” verse nuove terre, in cerca di salvezza e di serenità, la Pro Loco Camerota APS, proprio per la sensibilità e la cultura di cui è portatrice anche in quest’ultima esperienza della guerra in Ucraina, ha saputo attivarsi per mettere in campo una manifestazione, unitamente all’associazione BookCrossing “Camerota” e all’ANPI, di solidarietà e di pace con un concerto serale, ricordando prima di tutto i nostri partigiani», il commento di Gino Del Gaudio, presidente Pro Loco Camerota APS.