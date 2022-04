Capaccio, bonus Tari per le famiglie in difficoltà

CAPACCIO PAESTUM. Bonus sulla Tari per le famiglie in difficoltà a causa del covid. E’ l’iniziativa dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri. L’Ente, seguendo anche l’esempio di molti altri comuni, ha pubblicato un avviso per il riconoscimento del beneficio consistente nella riduzione o nell’azzeramento delle pendenze tributarie relative alla tassa rifiuti per gli anni 2020 e 2021. L’iniziativa interessa le famiglie in condizioni economiche disagiate a seguito dell’emergenza covid.

Bonus Tari a Capaccio, l’iniziativa

Gli uffici procederanno a riconoscere bonus sotto forma di compensazioni, fino ad una morosità di 500 euro. Il riconoscimento sarà valido per persone singole e nuclei familiari, purché cittadini italiani residenti nel comune di Capaccio Paestum, cittadini dell’Unione Europea ed extracomunitari residenti sul territorio comunale e titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo, a partire da oggi e fino al 20 maggio 2022 (ore 12.00), utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Politiche Sociali o sul sito ufficiale del Comune di Capaccio Paestum.

La graduatoria

La graduatoria sarà stilata tenendo conto dell’ISEE, con priorità ai nuclei con un valore più basso. A parità di valore ISEE, avrà la precedenza il nucleo familiare in cui siano presenti più figli minori. Il beneficio prevede l’azzeramento del 100% del debito per i contribuenti con ISEE fino a 1.500 euro; mentre per chi presenterà ISEE con valore da 1.500 a 5mila euro, sono previste riduzioni dal 70% al 90% del debito maturato.

Le esenzioni e le agevolazioni hanno effetto per il solo anno in cui viene presentata la relativa richiesta e saranno concesse.