Alburni: Comuni uniti per la rigenerazione del territorio

Comuni degli Alburni insieme per la rigenerazione dei Borghi. Il Comune di Corleto Monforte, retto dal sindaco Filippo Ferraro, ha deciso di partecipare, in forma associata, insieme ai Comuni di Aquara, individuato come Ente capofila, e Controne, all’avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale da inserire nell’ambito del PNRR.

Le strategie d’intervento del PNRR per la rigenerazione dei comuni degli Alburni

Nei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Ministero della Cultura ha pubblicato l’avviso pubblico volto alla rigenerazione dei piccoli borghi caratterizzati da una significativa marginalità economica e sociale con popolazione residente complessiva fino a 5000 abitanti.

Le finalità

I finanziamenti sono volti a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, integrando; obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento.

L’obiettivo principale è quello di formulare una strategia progettuale al fine di rivitalizzare il tessuto socio- economico, creando anche condizioni volte a incentivare iniziative imprenditoriali e commerciali; stimolando ogni forma di collaborazione e coinvolgimento

L’attrattività dei Borghi, prevede un finanziamento complessivo pari a € 1.020milioni di euro per sostenere la realizzazione di 21 progetti di particolare significato, ciascuno di importo pari a 20 milioni di euro per un ammontare complessivo di 420 milioni di euro.

I progetti locali di rigenerazione culturale e sociale, devono individuare interventi attinenti nell’ambito culturale, l’importo concedibile a ciascun comune è pari a € 1.600.000,00.

Il commento

“Prendere parte a questa grande progettualità, significa, altresì, costruire un’occasione di rilancio economico e quindi creare anche delle nuove occupazioni soprattutto per i giovanissimi; valorizzare il territorio, creando così delle nuove attrattive per la popolazione residente che per quanti raggiungono il nostro Borgo“- così fanno sapere da palazzo di città.