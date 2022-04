Agropoli – San Marzano sul neutro di Santa Maria: pullman per i tifosi

Si giocherà sabato sul neutro di Santa Maria di Castellabate il big match dell’ultima giornata del campionato di Eccellenza girone C tra Agropoli e San Marzano. I delfini contano su un risultato utile per raggiungere il terzo posto che garantirebbe i play off, il San Marzano deve vincere e sperare nella sconfitta dell’Angri sulla Scafatese (quarta) per poter vincere il campionato.

Una gara importante che però l’Agropoli, causa la concomitanza con un evento di Atletica, non potrà giocare allo stadio “Guariglia”.

La società del patron Carmelo Infante, quindi, per permettere a tutti i tifosi di sostenere la loro squadra del cuore ha deciso di mettere a disposizione delle navette gratuite per raggiungere il “Carrano”. Il raduno è fissato per le ore 15 di sabato 23 aprile presso il mercato coperto di Piazza Merola. Il fischio d’inizio della gara è fissato per le ore 16:30.