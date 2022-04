Agropoli, principio d’incendio all’esterno della Mozzillo: scuola evacuata

Attimi di paura questa mattina presso la scuola Mozzillo di Agropoli. Un principio d’incendio ha interessato un quadro elettrico all’esterno della struttura. Avvertito l’odore sprigionato dalla combustione di sostanze plastiche le maestre hanno disposto l’evacuazione dell’edificio.

I piccoli studenti sono rimasti all’esterno in attesa che i genitori venissero a prenderli. Per fortuna non si registrano problemi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Probabile che il rogo sia legato ad un cortocircuito di uno dei pannelli fotovoltaici presenti sul tetto del plesso scolastico di piazza Mediterraneo.

Qualche settimana fa un problema simile si era registrato presso la scuola di località Moio.