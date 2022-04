Una giornata per la pulizia dei fondali del porto di Marina di Camerota

CAMEROTA. Una grande operazione di pulizia dei fondali del porto di Marina di Camerota. L’iniziativa si svolgerà il prossimo 20 marzo e vedrà la partecipazione di numerosi volontari e sub. Tanti protagonisti in campo e in mare: per un’iniziativa promossa da Comune, Guardia Costiera e dalla Onlus Marevivo, con la partecipazione di associazioni locali e centri Diving.

Pulizia dei fondali del porto di Marina di Camerota: l’iniziativa

L’obiettivo è quello di ripulire gran parte dei fondali del porto, rimuovendo rifiuti di ogni genere, portati dal mare o dall’inciviltà di qualcuno.

L’operazione di pulizia di mercoledì è solo una delle numerose azioni di Marevivo. Il programma prevede il ritrovo al porto alle ore 9.30, a seguire un briefing. Dalle 10.30 le attività di immersione e pulizia.

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, è in programma la cerimonia di inaugurazione del punto Marevivo di Camerota.