La campagna elettorale ad Agropoli pronta ad entrare nel vivo

AGROPOLI. Trascorse le festività pasquali la campagna elettorale ad Agropoli è pronta ad entrare nel vivo. Tra poco meno di un mese la prima scadenza: la presentazione delle liste. Ma come cambia il quadro politico locale dopo la sfiducia al sindaco Adamo Coppola?

Campagna elettorale ad Agropoli ai nastri di partenza

La scelta dei consiglieri di minoranza Massimo La Porta, Bruno Bufano, Gisella Botticchio e Agostino Abate di accodarsi alla maggioranza per mandare a casa il sindaco ha fatto sorgere dei sospetti sulla loro reale avversità a quello che è definito il “sistema” del gruppo politico che da tempo governa la città.

Nel caso di Abate, poi, la vicinanza al sindaco di Capaccio Paestum e leader locale del centro-sinistra era da tempo ipotizzata negli ambienti politici, come confermato anche in una nota di Fratelli d’Italia (leggi qui), partito che lo ha ora silurato. Abate, quindi, non sarà in campo come candidato primo cittadino alle prossime elezioni, anche se si ipotizza una sua candidatura da consigliere nelle liste a supporto di Roberto Mutalipassi.

Gli schieramenti

L’ex assessore al bilancio dovrebbe contare su 7 liste, di cui 4 di partito (Pd, Psi, M5S e Udc). Cinque le liste a sostegno di Adamo Coppola, una grande unione civica che punta a invertire il sistema politico che governa la città da tempo.

Ci sono poi le 4 liste del candidato sindaco Massimo La Porta. Elvira Serra, invece, ne avrebbe già due complete e starebbe preparando la terza. Due liste civiche, invece, a sostegno di Raffaele Pesce.

Ma questi potrebbero non essere gli unici competitor in campo perché negli ultimi giorni è rispuntato il nome dell’ex sindaco di Castellabate Costabile Spinelli che con un gruppo di fedelissimi vorrebbe proporre uno schieramento di centro-destra, distante ideologicamente dagli altri gruppi in campo. La campagna elettorale è pronta ad entrare nel vivo.