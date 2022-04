Atena Lucana, il 25 Aprile ritorna “La terra mi tiene”

Per il 25 Aprile è fissato l’appuntamento con “La terra mi tiene” ad Atena Lucana, nel Vallo di Diano, la nota festa del pane e della libertà.

Definire questa iniziativa non è facile: non è un evento, non è una manifestazione. È sicuramente una festa comunitaria, una festa che celebra la gente libera. Si tratta, insomma, di un collettivo ritorno alla tradizione con la consueta preparazione del pane e dell’accensione dei forni a legna, anticamente presenti in tutte le case dei paesi del Vallo di Diano.

Lunedì 25 Aprile, dunque, ancora una volta verranno messi in funzione gli antichi forni a legna del centro storico di Atena Lucana che vedranno all’opera i compari panificatori, i quali, con il proprio grano, prepareranno il pane, come da tradizione.