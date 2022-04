Agropoli, sfiducia a Coppola: carabinieri in municipio

AGROPOLI. Potrebbe essere la Procura di Vallo della Lucania a verificare se vi siano o meno irregolarità nella sfiducia ai danni del sindaco Adamo Coppola. Questa mattina i Carabinieri della stazione di Agropoli hanno acquisito la documentazione firmata da dieci consiglieri dinanzi al notaio Luigia La Greca e poi consegnati a palazzo di città.

Carabinieri in Municipio ad Agropoli: il precedente

Era già successo all’indomani delle dimissioni di tre assessori (Mutalipassi, Lampasona, D’Arienzo). Ma se in questo caso si era trattato di un atto dovuto, nel caso della sfiducia sembra che le autorità vogliano andare fino in fondo alla questione per stabilirne la regolarità.

Le indagini

Anomali risulterebbe la tempistica della sfiducia, arrivata a circa un mese dalla presentazione delle liste e a due mesi dalle elezioni. Al contempo andrebbero valutate le motivazioni che hanno portato alla scelta dei consiglieri per escludere condizionamenti esterni. Se ne saprà di più nelle prossime settimane. Il clima politico si fa sempre più incandescente.