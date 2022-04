Vallo: stabilite le tariffe per l’esposizione pubblicitaria e canone mercatale

VALLO DELLA LUCANIA. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Sansone, ha stabilito le tariffe, per l’anno 2022, per il canone patrimoniale di concessione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale.

Nello specifico, l’Ente, ha reso note le tariffe che sono per il canone patrimoniale, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, per un importo pari a € 37.000,00, per quanto riguarda il canone mercatale a € 69.000,00 per un totale di € 106.000,00.

Ecco le tariffe del canone per l’esposizione pubblicitaria

Classificazione del canone: Comune fino a 10.000 abitanti, tariffa standard annua € 30,00 a mq e tariffa standard € 0,60 a mq. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe o qualsiasi altro mezzo, la tariffa del canone per ogni metro quadro è la seguente:

Superficie fino a 5,49 mq per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese o frazione € 1,50

Superficie superiore € 15,00

Superficie tra 5,50 mq e 8,50 mq per ogni mese € 2,25 e € 22,50 per anno solare

Superficie superiore a 8,50 mq per ogni mese € 3,00 e per ogni anno solare € 30,00

Pubblicità in forma luminosa o illuminata

Superficie fino a 5,49 mq per ogni mese € 3,00 e € 30,00 per anno solare

Superficie tra 5,50 mq e 8,50 mq per ogni mese € 4,50 e € 45,00 per anno solare

Superficie superiore a 8,50 mq per ogni mese € 6,00 per anno solare € 60,00

Pubblicità con veicoli:

Per anno solare € 15,00 e per pubblicità luminosa € 30,00 per anno solare. La tariffa del canone, per le diffusioni di messaggi pubblicitari è ridotta alla metà con legge 27 del 2019. Nello specifico per pubblicità effettuata in occasione di manifestazioni pubbliche, politiche, culturali, per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi o spettacoli di beneficienza.

Tariffe del canone sulle pubbliche affissioni

Tariffa giornaliera € 0,60; per commissioni di almeno 50 fogli 70×100 cm, per i primi 10gg € 1,20 e per ogni periodo successivo di 5 gg € 0,40 per oltre 70×100 cm per i primi 10 gg € 1,80 oltre € 0,60.

Inferiore a 50 fogli € 1,80 e € 0,60 e superiore a 50 fogli € 2,70 e € 0,90.

Tariffe del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

Tariffa standard di riferimento per la definizione delle tariffe: annuali € 30,00 mq e giornaliera € 0,60 mq. Per quanto riguarda le tariffe del canone mercatale a Vallo della Lucania, frazioni di Angellara, Massa e Pattano e zone esterne al capoluogo e alle frazioni, seguono il seguente schema:

Vallo: € 30,00 annuo per mq € 18,00 per frazioni e € 12,00 per zone esterne

occupazioni permanenti di qualsiasi natura relativa agli imprenditori agricoli:

Vallo: € 25,00 annuo a mq € 15,30 per frazioni e € 10,20 per zone esterne

Occupazioni temporanee:

A Vallo: € 0,75 tariffa annua, tariffa oraria € 0,08 per frazioni € 0,45 annua e € 0,05 tariffa oraria e € 0,30 annua e € 0,03 tariffa oraria per aree esterne

Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente o con cadenza settimanale, è applicata una riduzione del 30% sul canone confessionale determinato.