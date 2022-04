Rifiuti abbandonati in strada a Sant’Angelo a Fasanella: rabbia contro i camperesti

“Il referente su Sant’Angelo dei camperisti che hanno soggiornato nel parcheggio di piazza Ortale il giorno di Pasqua, è pregato di fornire le generalità degli stessi al comune o alla Caserma dei Carabinieri”. Così dal comune di Sant’Angelo a Fasanella.

Liberata l’area dove hanno sostato, i camperesti avrebbero lasciato rifiuti vari abbandonati.

“Non è concepibile che chi soggiorna,tra l’altro gratuitamente nel nostro comune, lasci questo scempio – dicono da palazzo di città – Occorre individuare queste persone”.

“Ricordiamo ai futuri soggiornanti ed organizzatori che i cestini di piazza Ortale, non sono idonei a raccogliere spazzatura di tal portata e che i rifiuti prodotti, non possono essere abbandonati in tale maniera”.