L’Almanacco del 18 aprile 2022

Almanacco del 18 aprile 2022:

Santi del giorno: San Galdino (Vescovo)

San Calogero di Brescia (Martire)

San Lasreano o Molasso (Abate)

San Perfetto di Cordova (Martire)

San Pusicio (Martire)

Etimologia: Calogero, dal bizantino “Kalogheros”, “buon vecchio”, fu usato inizialmente per indicare monaci e anacoreti, per poi diventare nome proprio specialmente nel mondo cristiano. In Sicilia è tuttora diffuso.

Proverbio del giorno:

Aprile, esce la vecchia dal covile; e la giovane non vuole uscire

Aforisma del giorno:

Siete un uomo senza morale! Non ci si guadagna niente, con la morale, capo. Se foste povero come me, non ve ne fregherebbe un tubo. (George Bernard Shaw)

Accadde Oggi:

1506 – Iniziano i lavori alla Basilica di San Pietro Mentre in seno alla cristianità cominciavano ad avvertirsi i primi segnali del protestantesimo, la Roma papale rispose avviando la costruzione di un nuovo grande tempio, completato in oltre un secolo. Destinato a diventare il cuore pulsante del cattolicesimo, i grandi maestri del Rinascimento e del Barocco ne fecero un prezioso scrigno di opere immortali.

1948 – Prime elezioni della Repubblica italiana: Conclusa la preziosa fase dell’Assemblea Costituente, che aveva disegnato il nuovo assetto statale attraverso la Carta costituzionale (22 dicembre 1947), nella primavera del 1948 l’Italia si presentò alle urne per eleggere il primo Parlamento dell’era repubblicana.

Sei nato oggi? I nati il 18 aprile sono vigoroso difensori della loro fede, protettori non soltanto dei loro interessi, ma anche di quelli dei meno fortunati. La loro immagine pubblica, il modo in cui gli altri li vedono nella vita di ogni giorno, è molto importante per loro: perciò difficilmente si fanno cogliere in fallo pubblicamente; sono molto attenti a presentarsi ai loro colleghi o soci professionali in una luce di sobrietà e razionalità. E altresì importante che in famiglia si sentano non soltanto amati, ma anche rispettati.

Celebrità nate in questo giorno:

1480 – Lucrezia Borgia: Figura simbolo della nobildonna rinascimentale ed esponente di una delle famiglie italiane più potenti del XV e XVI secolo, fu un’abile diplomatica e da molti dipinta come una “femme fatale”.

1979 – Giusy Ferreri Cantautrice lanciata dalla prima edizione del popolare talent show X Factor, è apprezzata per la voce imponente.

Scomparsi oggi

1955 – Albert Einstein: Lui e la scienza sono un tutt’uno, tant’è che definire qualcuno “Einstein”, vuol dire attribuirgli il massimo grado di intelligenza nello studio scientifico.

1994 – Ruggero Orlando: Nato a Verona ma originario di Caronia (nel Messinese), è stato da giornalista uno dei volti storici della televisione italiana e, per una brevissima parentesi, deputato al Parlamento.