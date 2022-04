Agropoli: regole per le concessioni demaniali marittime

AGROPOLI. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, ha emanato un atto di indirizzo per le concessioni di aree del demanio marittimo, per finalità turistico- ricreative.

Concessioni aree del demanio ad Agropoli: le regole

Le concessioni, saranno a carattere di temporaneità stagionale, tenendo conto che la stagione balneare inizia il 1° maggio e termina il 30 settembre ogni anno. L’Ente si impegna a rilasciare, ai soggetti titolari di concessioni demaniali marittime, che ne facciano richiesta, concessioni suppletive di aree demaniali per finalità turistico- ricreative; in ampliamento a quelle già ubicate in adiacenza alle stesse; quelle già assegnate per le attività balneari ubicate sul suolo privato; nel limite massimo di 250mq; ovvero nei limiti delle superfici già concesse negli anni 2020- 2021; se superiori a 250mq.

Verranno, altresì, escluse dalle istanze di soggetti titolari di concessioni demaniali marittime che versano in condizione di occupazione illegittima di aree demaniali; e/o di morosità nei confronti del Comune di Agropoli.

Il Responsabile del Servizio demanio, potrà rilasciare concessioni e autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive e attività ludiche qualora si svolgano nel limite

Le funzioni di gestione sul demanio marittimo, sono esercitate dai Comuni costieri competenti per territorio e che, il rilascio delle concessioni demaniali marittimi, in ambiti non portuali, spetta agli stessi Comuni.