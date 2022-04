InfoCilento Radio: “All’ora dello Spritz” con il cantautore Michele Pecora | Podcast

Prosegue l’appuntamento con il programma radiofonico di InfoCilento. Tutti i lunedì, dalle 18:00 alle 19:00, Antonella Agresti e Roberta Foccillo, vi aspettano con il programma “All’ora dello Spritz”.

Ogni settimana, notizie, approfondimenti, musica e ospiti speciali. Ai microfoni di InfoCilento Radio, il cantautore Michele Pecora. Michele, ha raccontato dell’emozione per aver ricevuto la cittadinanza onoraria della sua Agropoli, della soddisfazione per aver composto l’inno ufficiale dell’Agropoli calcio e del singolo “I poeti”, che vede come protagonista nel videoclip, l’attore napoletano Enzo Decaro. Ascolta il podcast per riascoltare l’intervista.

Potete seguire la trasmissione radiofonica, tutti i lunedì dalle 18 alle 19 cliccando su questo link