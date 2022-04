Agropoli, la denuncia: operatori 118 senza stipendio da mesi

Da 5 mesi alcuni operatori delle associazioni di soccorso in servizio di 118 presso l’ospedale di Agropoli non percepiscono lo stipendio.

Il motivo sarebbe il mancato pagamento dall’Asl alle associazioni che a loro volta non possono pagare gli autisti. Ma il motivo di questo ritardo nei pagamenti non è chiaro.

“Nonostante facciamo un lavoro che ci mette costantemente a rischio, da mesi continuiamo a lavorare senza stipendio, per non far fermare il servizio – spiegano – e ciò nonostante alcuni di noi ormai non abbiano nemmeno i soldi per mettere la benzina per venire a lavoro”.

Sono almeno una quindicina gli operatori che attendono gli stipendi arretrati, che non sono arrivati nemmeno in vista della Pasqua.