Trentinara: più spazi per bar e ristoranti e esenzione della Tosap

Il Comune di Trentinara, guidato dal sindaco Rosario Carione, ha deciso di prorogare la concessione gratuita di alcuni spazi pubblici, fino al prossimo 31 dicembre, sia per consentire un maggiore distanziamento tra gli avventori degli esercizi pubblici, che possa garantire maggiori precauzioni, sia per sostenere gli operatori del settore dopo due anni di consistente riduzione dell’attività a causa delle restrizioni causate dalla pandemia.

La giunta Carione ha voluto, inoltre, garantire un ulteriore agevolazione alle attività economiche disponendo, fino al 31 dicembre, l’esenzione del pagamento della Tosap.

SPAZI PUBBLICI PER ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Potranno beneficiarne bar, ristoranti, pizzerie, che potranno così ampliare gli spazi all’aperto in cui esercitare la proprio attività. Cinque le aree individuate in modo tale da non creare problemi alla circolazione veicolari e agli altri esercizi commerciali:

Area 1 e Area 2 – n.2 porzioni della Piazzetta Panoramica, di circa 50 MQ, utilizzabili previa delimitazione dell’area a cura del Comune;

Area 3 – Porzione di marciapiede lungo via Panoramica delimitata dalle due scale di accesso ai giardini sottostanti;

Area 4 – Piazzetta adiacente alla fontana di via Roma angolo Piazzale della Pace;

Area 5 – Piazzetta panoramica San Nicola.

Nel centro storico potranno essere adibiti alla somministrazione anche vie e slarghi, in prossimità dei locali pubblici, non soggette alla circolazione dei veicoli e previa delimitazione delle aree da parte del Comune. La domanda per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse è presentata tramite istanza all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria e per via telematica.