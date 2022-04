Si ferisce mentre raccoglie asparagi: paura per un 76enne a Padula

PADULA. Cade in un torrente a causa del terreno sdrucciolevole e si ferisce. Sfortunato protagonista un uomo di 76 anni di Padula. L’anziano era uscito per raccogliere asparagi quando è rimasto infortunato.

Si ferisce mentre raccoglie asparagi a Padula: i soccorsi

Il tempestivo intervento della Protezione Civile Vallo di Diano, guidata da Giuseppe Pisano, è stato possibile grazie ad un gruppo di cacciatori che si trovava in località Pantagnone, nei pressi del torrente dove è avvenuto l’incidente. Sono stati loro a dare subito l’allarme.

L’uomo, impossibilitato a muoversi per le ferite riportate, è stato messo in salvo dalla protezione civile che ha provveduto alle manovre di recupero ed ha allertato il 118. Successivamente il 76enne è stato trasportarlo all’Ospedale Luigi Curto di Polla per le cure del caso.

Nei giorni scorsi, purtroppo, un uomo di Castel San Lorenzo è deceduto mentre raccoglieva asparagi in seguito ad un malore (leggi qui).