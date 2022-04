Prignano Cilento, al “Bar Paradise” arriva Saverio Riccelli

Il “Bar Paradise” di Andrea Vinci a Prignano Cilento si conferma tra i locali più attivi della zona. Nonostante il periodo difficile e le normative anti-covid, che da qualche giorno sono ormai nulle, l’attività non ha mai smesso di lavorare ed è andata avanti. Nel pieno rispetto di quelle che sono le semplici regole da seguire, Andrea organizza serate e appuntamenti particolari nel suo bar, frutto di sacrifici e concretizzazione del sogno di una vita. Dopo varie offerte che spaziano dal classico karaoke a serate in cui rivivere la musica degli anni ’80 o ’90, venerdì 22 aprile sarà la volta di una star del web.

A partire dalle ore 22.00, e fino a tarda notte, ospite del “Bar Paradise” sarà il giovane pastore di Catanzaro Saverio Riccelli. Divenuto famoso sul social TikTok è tra i più quotati personaggi pubblici italiani. La sua genuinità, il legame con la terra, con le radici, con le tradizioni, con gli usi e i costumi della campagna lo hanno reso famoso. Il successo, però, non gli ha dato alla testa ed è stato capace di coniugare il lavoro della pastorizia a quello di “tiktoker”.

La sua presenza al “Paradise” sarà la punta di diamante nella serie di serate organizzate dal giovane imprenditore che ha voluto dare una nuova impronta ad un piccolo centro come Prignano, dove grazie a tali e innovative idee confluiscono ogni sera centinaia di giovani del circondario.

Durante la serata in compagnia di Saverio e, forse, di una sua capretta, si potranno gustare i buonissimi panini preparati da Andrea o in alternativa altre prelibatezze. Spazio anche ai dolci come, ad esempio, i cornetti caldi sfornati e farciti al momento a seconda dei gusti, con la possibilità di soddisfare tutti i palati. La scommessa del giovane Andrea, partita nel 2018, di aprire un bar in un piccolo paese è oggi vincente e non si è fermata nemmeno dei momenti più difficili vissuti tra chiusure, quarantene e coprifuoco. Quella di Andrea e del “Bar Paradise” è la bella storia di un giovane cilentano legato alla sua terra e alle sue origini, esattamente come l’ospite di venerdì 22.

Andrea e il suo staff consigliano di prenotare un tavolo per non essere costretti a rimanere in piedi. È possibile farlo al numero 379 1513801.