Il Comune di Roccadaspide, programma interventi alla rete fognaria

ROCCADASPIDE. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gabriele Iuliano, intende realizzare una rete fognaria nelle località rurali- area depuratore; è stato, infatti, approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Rete fognaria: il progetto

Il progetto dei lavori, prevede una spesa pari a € 8.230.488,55; di cui € 6.273.248,23 e € 1.957.240,32 di somme messe a disposizione. L’Ente, intende candidare a finanziamento l’intervento a valere su regionali e/o statali.

L’obiettivo del Comune è potenziare e adeguare il sistema fognario nelle zone rurali e in particolare vuole realizzare la rete delle località Carretiello- Massano- Isca con la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in località Isca.

L’intervento in programma, ricade in aree dove non vi è conformità urbanistica, pertanto occorrerà procedere, successivamente, con l’attivazione delle procedure necessarie al cambio di destinazione urbanistica dell’area interessata dal progetto.

Il commento

“Questi lavori sono assolutamente necessari, al fine di migliorare il servizio e renderlo completamente efficiente. Questo vuole essere un altro tassello importante, che vanno ad aggiungersi ad opere volte a migliorare il territorio“- così fanno sapere da palazzo di città.