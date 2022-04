Elezioni a Centola, il quadro resta incerto

A Centola Palinuro si lavora per la definizione delle liste dei candidati che il 12 giugno si contenderanno la guida del comune costiero. Le modifiche approvate al Testo Unico degli Enti Locali hanno elevato da due a tre il numero di mandati consecutivi per i sindaci dei Comuni con meno di 5mila abitanti.

Elezioni a Centola: l’Istat “blocca” la ricandidatura di Carmelo Stanziola

Centola ha chiuso il 2021 con meno di 5mila abitanti ma Stanziola non potrà comunque ripresentarsi per il terzo mandato perché bisognerà far riferimento all’ultimo rilevamento Istat che pone il comune tra quelli che superano i 5mila abitanti.

Stanziola, tuttavia, anche se non da candidato sindaco, è pronto a scendere in campo. Sarà tra i candidati al Consiglio comunale nella lista che dovrà rappresentare l’amministrazione uscente. Ancora non è stato ufficializzato il nome del candidato alla carica di primo cittadino.

Al via i confronti sul territorio

C’è fermento sul territorio. Se da un alto discute e si confronta l’amministrazione uscente, si registra interesse alla tornata elettorale da parte chi non si riconosce negli amministratori uscenti. Soprattutto nella frazione Palinuro si sta lavorando per la composizione di una lista che possa essere alternativa agli uscenti.

Al momento tutto è in costruzione, nessun nome è stato ufficializzato. Nei giorni scorsi gli uscenti hanno tenuto una prima assemblea cittadina per ricordare il lavoro svolto negli ultimi cinque anni con un bilancio delle opere pubbliche realizzare.

Mercoledì sera partecipata assemblea pubblica organizzata dai promotori della lista alternativa. Tanti giovani in sala desiderosi di essere protagonisti di un progetto di cambiamento per il loro paese rispetto alla politica degli uscenti. I prossimi giorni saranno decisivi per sciogliere ogni nodo ed ufficializzare i primi nomi. Subito dopo Pasqua è programmato a Palinuro un nuovo incontro per un ulteriore momento a cui sarà invitata tutta la cittadinanza.