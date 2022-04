Scoprire il mondo con una vacanza in barca a vela

Viaggiare in mare è qualcosa che ha a che fare con ciò che abbiamo dentro di noi: non è soltanto uno spostamento geografico, ma qualcosa di più.

Se poi la navigazione viene fatta con una barca a vela, tutto assume un senso ancor più profondo. Le barche a vela sono senza dubbio il modo migliore per riconnettersi con se stessi, con la natura e con un altro ritmo di vita.

Queste imbarcazioni non smettono di attirare milioni di persone; organizzando una vacanza in barca a vela sarà possibile attraversare i mari al proprio ritmo, inseguendo i venti, ascoltando l’acqua, osservando le nuvole.

Dove andare in barca a vela?

La barca a vela, di per sé, è un mezzo adatto a tutte le navigazioni. Per chi cerca una vacanza, un modo per staccare la spina, per tagliere i ponti con ciò che rimane a terra, la barca a vela rappresenta una dimensione diversa.

Si può scegliere di noleggiare una barca a vela che parta dal porto più vicino casa per viaggiare dentro al Mediterraneo, così ricco di destinazioni affascinanti e senza tempo.

Con una barca a vela, nel Mediterraneo, le destinazioni sono infinite: Sardegna, Corsica, Isole Eolie, Isole Tremiti, Sicilia, Egitto, Tunisia, Marocco, Croazia, Albania, Isole greche, Grecia, Venezia…

Oppure si può decidere di andare alla scoperta del mondo. L’Africa veleggiando tra le isole Seychelles, in America per ammirare i Caraibi, o nel Sud Est Asiatico, lungo le coste di Vietnam, Cambogia e Thailandia.

Tutto ciò è possibile trovando lì imbarcazione giusta per le proprie esigenze. Rivolgetevi a Globesailor, il più grande portale specializzato nella comparazione di noleggio di imbarcazioni. In base al proprio budget, Globesailor troverà la soluzione più adatta. Anche i neofiti possono noleggiare una barca a vela con equipaggio e skipper e godersi un’avventura indimenticabile.

Potrete scegliere fra oltre 9500 proposte distribuite in 150 destinazioni. Una volta individuata la barca desiderata, potrete contattare l’armatore per un preventivo e tutte i dettagli del caso.

La vita sull’imbarcazione

In barca a vela si è immersi totalmente nella natura, a contatto con i venti, con il mare, con il cielo e con il sole.

Un’esperienza su una barca a vela noleggiata non è come una normale vacanza, sarà un ricordo indelebile, un’avventura che ci riscalderà sempre il cuore anche a distanza di anni.

Attenzione però, ci vuole anche qualche accorgimento. Innanzitutto un certo spirito di adattamento: gli spazi non sono gli stessi a cui si è abituati, e bisogna magari rivedere il concetto di “bagaglio” prima di partire. Anche l’abbigliamento deve essere pensato per la vita in barca: comodo e leggero ovviamente, ma portate anche qualcosa per ripararvi dal sole e dal vento. Cappello e occhiali da sole non sono un optional, come accade in spiaggia

I compagni di viaggio

Questo tipo di vacanza è perfetta per essere condivisa con gli amici, ma la compagnia va scelta con cura. Proprio perché lo spazio è ristretto e lo si vive per molte ore, meglio avere vicino persone con cui si è in confidenza. Sbagliare compagni di viaggio può creare qualche tensione: meglio pianificare in anticipo tutti i dettagli e sfoderare ogni perplessità. Si partirà più sereni e allegri.