Riapre la SS18 Sapri – Maratea

Nel pieno rispetto di quanto anticipato da Anas, allo scopo di agevolare la circolazione in occasione delle Festività Pasquali, a partire da questa mattina è regolarmente fruibile la tratta di statale 18 al confine regionale tra Basilicata e Campania.

Torna transitabile, dunque, la strada nel tratto compreso tra Sapri e Maratea. I lavori riprenderanno, con la necessaria interdizione della tratta stradale nelle fasce orarie già note, a partire dalle ore 8.30 di martedì 19 aprile.

Solitamente la SS18 è chiusa tra Sapri e Maratea tutti i giorni, ad eccezione della domenica. A Maggio dovrebbe essere garantita una nuova apertura, in occasione del ponte per la festa dei lavoratori. In corso le opere per bypassare un tratto di strada soggetto a frane. I lavori si concluderanno solo nel 2024.