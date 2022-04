Rete fognaria e depuratore a Casal Velino: ok al potenziamento

CASAL VELINO. Migliori servizi per la comunità. C’è il via libera al potenziamento della rete fognaria e all’adeguamento del depuratore a Casal Velino. Lo ha stabilito, all’unanimità il comitato esecutivo dell’Ente idrico campano che ha approvato i progetti definitivi.

Rete fognaria e depuratore a Casal Velino: gli interventi

Gli interventi, che prevedono investimenti per più di 1 milione e mezzo di euro, riguardano la realizzazione di nuovi tratti di fognatura, la sostituzione di quelli obsoleti, il rifacimento di un impianto di sollevamento e l’adeguamento agli standard moderni dell’impianto di depurazione della frazione Marina con l’implementazione dei processi di filtrazione e di disinfezione.

Le risorse provengono dall’accordo di programma siglato da Eic, Regione Campania, commissario unico per la depurazione e Ministero della transizione ecologica, per il superamento delle procedure di infrazione europee legate alla depurazione. Il soggetto attuatore individuato per la realizzazione degli interventi è Consac.

Il commento

«Si tratta di interventi indispensabili per dare ai cittadini di Casal Velino un servizio efficiente e adeguato alle loro esigenze – ha spiegato il presidente dell’Eic, Luca Mascolo, al termine dei lavori del comitato esecutivo – prosegue il nostro impegno per portare fuori la Campania dalle procedure di infrazione europee legate alla depurazione attraverso interventi di miglioramento delle infrastrutture del servizio idrico integrato».