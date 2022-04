L’Almanacco del 15 aprile 2022

Almanacco del 15 aprile 2022:

Santi del giorno: Sant’Annibale (Martire)

San Pietro Gonzales (detto anche San Telmo – Domenicano)

San Crescente di Mira (Martire)

San Marone (Martire)

San Paterno di Avranches (Vescovo)

Sant’Ortario (Abate di Landelles)

Sante Anastasia e Basilissa (Martiri)

Etimologia: Annibale, deriva dal fenicio hanan-baal e significa “grazia di Baal”, il dio supremo dei fenici e dei punici. Famoso nella storia romana fu Annibale Barca, comandante cartaginese sconfitto nella seconda guerra punica da Scipione l’Africano, dopo numerosissime vittorie.

Proverbio del giorno:

Aprile aprilone, non mi farai por già il pelliccione.

Aforisma del giorno:

La decisione cristiana di trovare il mondo brutto e cattivo, ha reso brutto e cattivo il mondo (Friedrich W. Nietzsche)

Accadde Oggi:

1912 – Affondamento del Titanic: Uno spettro bianco nel buio della notte, l’impatto e l’avanzata incontenibile dell’acqua. In poche ore quello che si credeva un colosso inaffondabile si spaccò in due, inabissandosi per sempre sul fondo dell’oceano. Con esso crollò il mito dell’infallibilità del progresso e s’infranse il sogno della Belle Époque.

1874 – Prima mostra degli Impressionisti: Parigi, mercoledì 15 aprile 1874. Alle 10 di mattina, il noto fotografo Nadar aprì le porte del suo studio, al 35 di Boulevard des Capucines, inaugurando la mostra di un gruppo di giovani pittori, riuniti sotto il nome di “Societé anonyme des artistes peintres, sculpteurs, graveurs”. Biglietto d’ingresso al costo di un franco, cinquanta centesimi il catalogo.

Sei nato oggi? La prima parte della tua vita sarà fin troppo movimentata e dovrai affrontare alcune difficoltà. Non perderti d’animo: combattere servirà a rafforzare il tuo carattere e ti aiuterà a superare una certa tendenza alla faciloneria. Più avanti sarai ampiamente ricompensato dal successo che saprai raggiungere nella tua attività professionale. In amore, punta sempre su rapporti stabili e sicuri: il partner e la famiglia saranno sempre per te un importante punto di riferimento.

Celebrità nate in questo giorno:

1452 – Leonardo da Vinci: La massima espressione del genio umano, Vasari per primo ne celebrò le “divine” capacità di eccellere nelle arti, nella tecnica e nello studio della natura e del cosmo.

1938 – Claudia Cardinale: Attrice tra le più rappresentative e carismatiche del cinema italiano, il suo fascino e l’abilità davanti alla cinepresa hanno raccolto unanime consenso anche fuori dai confini nazionali.