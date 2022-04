Incidente ad Atena Lucana: auto contro tir, tre feriti

Grave incidente stradale nella mattinata sulla SS19, ad Atena Lucana. A scontrarsi un tir e un’automobile. Violento l’impatto: l’auto è andata quasi interamente distrutta mentre il camion si è ribaltato, adagiandosi su un fianco.

Scontro auto – tir ad Atena Lucana: la dinamica

Da comprendere le cause dell’incidente, ora al vaglio delle forze dell’ordine. Sono tre le persone rimaste ferite. Per loro necessario il trasferimento in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118.