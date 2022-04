Cinema: programmazione in Cilento, Diano e Alburni

Per tutti gli amanti del cinema, proponiamo i film che verranno proiettati nelle sale cinematografiche in questi giorni. È ancora obbligatorio indossare la mascherina FFP2.

Ecco i film in proiezione in Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Cineteatro Eduardo De Filippo Agropoli:

Fino al 19 aprile- primo spettacolo ore 17:00, secondo ore 19:00

“Animali fantastici- i segreti di Silente”

A Guilin (Cina), nel 1932, Newt Scamander assiste al parto di un qilin, una creatura magica che può scrutare nell’anima e nel futuro. I seguaci di Gellert Grindelwald, guidati da Credence Barebone, attaccano e uccidono la madre e rapiscono il cucciolo. Grindelwald successivamente uccide la creatura per sfruttare la sua capacità di precognizione. A sua insaputa, tuttavia, il qilin ha dato alla luce un altro cucciolo gemello, così Newt decide di salvarlo.

Incapace di combattere Grindelwald a causa di un patto di sangue, Albus Silente recluta Newt, suo fratello Theseus, la strega americana Eulalie “Lally” Hicks, il mago franco-senegalese Yusuf Kama, l’assistente di Newt, Bunty Broadacre, e il No-Mag Jacob Kowalski per contrastare il piano di Grindelwald per il dominio del mondo. Yusuf Kama viene inserito come spia nella cerchia ristretta di Grindelwald, mentre il resto del gruppo viene inviato a Berlino, in Germania. Lì, Grindelwald viene assolto da tutte le accuse penali dalla Confederazione Internazionale dei Maghi (CIM), e si candida anche alla carica di Capo Supremo.

Cineteatro Tempio del Popolo- Policastro Bussentino:

Fino al 19 aprile- primo spettacolo ore 18:30, secondo ore 21:00

“Animali fantastici- i segreti di Silente”

Cinema Adriano- Sala Consilina:

Fino al 20 aprile- escluso martedì 19

SONIC 2 ore 17:30

CODA I SEGNI DEL CUORE ore 19:30- 21:30

Sabato e mercoledì, prezzo ridotto

Cinema Bolivar- Camerota:

Fino al 20 aprile