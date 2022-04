Autostima e personalità sessuale tra i giovani

Lo sviluppo sessuale è uno dei cambiamenti più importanti durante l’adolescenza, determinando l’identità sessuale e l’autostima.

L’adolescenza, quindi, rappresenta un periodo importante in cui si determinano diversi cambiamenti: fisici, psico- affettivi e relazionali che hanno luogo in un arco di tempo che si estende dalla fanciullezza all’età adulta.

Il cambiamento, forse tra i più importanti, è quello della sfera sessuale, il quale sarà legato all’identità personale, inclusa l’identità sessuale, e al concetto di sé dell’autostima sessuale, cioè l’immagine che abbiamo di noi stessi in relazione alla sessualità.

Pertanto, l’identità di genere, l’orientamento sessuale, le attrazioni emotive ed erotiche, il ruolo sessuale, attraverso le credenze comportamentali e gli atteggiamenti, saranno i pezzi chiave.

Come indicato dagli esperti di Hot Why Not, uno sviluppo sessuale sano si tradurrà in una buona autostima sessuale e in un’identità sessuale definita.

Autostima e identità sessuale

La mancanza di educazione e informazione sessuale che ricevono gli adolescenti, oltre al consumo di materiale pornografico, alla “storia di vita” e alle esperienze di ogni persona, incidono sulla configurazione della loro autostima sessuale.

Queste condizioni influiscono sulle decisioni che vengono prese nelle relazioni intime: chi si intende essere, come fare le proprie scelte e quanto si è soddisfatti della propria vita intima.

L’ autostima sessuale aiuta a sentirsi desiderati, cioè a godere e a porre dei limiti al sesso, tenendo sempre presente che il piacere e la cura sono una nostra responsabilità.

La cultura e la società in cui cresciamo, le esperienze vissute, la religiosità o l’età sono fattori che influenzano il nostro concetto e la nostra esperienza della sessualità, oltre alla nostra autostima e concetto di sé, cioè come ci vediamo in relazione ad essa.

Secondo il team di Hot Why Not, ci sono segnali che possono segnalare una bassa autostima sessuale. Rifiutare il proprio corpo e/o i propri genitali può portare a non sentirsi a proprio agio e non poter godere appieno della propria sessualità, mentre preoccuparsi eccessivamente di alzare l’asticella può portare a una mancanza di desiderio.

Avere una bassa autostima influisce sulla nostra vita e sul divertimento sessuale e può generare stress e sfiducia. Potremmo infatti limitare il nostro godimento a favore di quello dell’altro, facendo pratiche che ci fanno sentire a nostro agio per paura di dire di no, trascurando ciò che vogliamo veramente fare.

Per godere del rapporto sessuale, entra in gioco l’autoaccettazione sessuale.

Gli esperti di HotWhyNot raccomandano che il primo passo per sentirsi a proprio agio con il proprio corpo sia esplorare se stessi, scoprire cosa ci piace di noi stessi e cosa ci dà piacere, qual è il nostro potenziale erotico ed erogeno e chiarire eventuali dubbi che possono sorgere.

Come la personalità in generale, anche l’identità sessuale si sviluppa nell’adolescenza. La personalità ha un’influenza diretta sulla sessualità e viceversa. Dall’audace all’introverso, dall’appassionato al romantico, dall’avventuroso al più tradizionale e dal generoso al più egoista, tutte queste caratteristiche fanno parte della propria identità sessuale.

Pressione sociale e identità sessuale

Molti adolescenti sentono che la pressione sociale li costringe a confrontarsi quanto prima con la sessualità. Una volta che questo è successo, altre pressioni entrano in gioco come essere grandi amanti, avere corpi che corrispondono agli standard di bellezza e fornire orgasmi o fare sesso a lungo.

Gli esperti di HotWhyNot ci raccontano che le aspettative nel sesso preoccupano troppo le persone, le quali possono essere impacciate e lasciare da parte i gusti personali e non darne la priorità.

Per poter lasciare alle spalle la pressione sessuale ed essere in grado di scoprire se stessi, bisogna mettere in discussione tutto ciò che si è imparato e ciò che è radicato dentro di sé per essere aperti al riapprendimento. In questo modo si può scoprire liberamente, senza pregiudizi o pressioni, cosa piace veramente e come si vorrebbe vivere.

Le esperienze sessuali di una persona possono andare in direzioni diverse durante la vita.

La fluidità sessuale accetta che la sessualità sia aperta, mutevole e variabile. A seconda del momento nella vita di un individuo, ci si può esprimere e identificare con un genere o un altro e possono cambiare i propri comportamenti sessuali.

Concetti come eterosessuale, bisessuale, omosessuale e pansessuale vengono messi da parte dalle regole con le quali queste categorie fanno spazio ad una sessualità fluida.