Polisportiva Santa Maria-Giarre: i giallorossi cilentani tornano al successo

Si è tornati in campo nel pomeriggio di oggi per il turno numero trentatreesimo, il tredicesimo del girone di ritorno, del gruppo I di Serie D. La Polisportiva Santa Maria, dopo il passo falso contro il Castrovillari era di scena in casa al “Carrano” contro i siciliani del Giarre. La gara dei cilentani, diretta dal sig. Stefan Arnaut di Padova, termina 2-1, con i giallorossi di Angelo Nicoletti a quota 41 punti.



Polisportiva Santa Maria-Giarre: il primo tempo

All’ 8’ calcio di rigore in favore dei giallorossi per un fallo su Cunzi. Dal dischetto va Maggio che realizza dagli undici metri. All’11’ tiro dalla distanza di Ventura centrale parato, ma posizione di fuorigioco. Al 18’ palla di Masullo per Maggio che di sinistro strozza troppo la conclusione e palla fuori di poco, Al 24’ raddoppio con Cunzi che si fa trovare pronto alle spalle del difensore del Giarre che era scivolato. Al 27’ cross di Todisco per Tandara e conclusione dell’attaccante respinta in due tempi dal portiere. L’unico tiro del Giarre è al 28’ con destro centrale di Limonelli parato. Poi, a cinque minuti dall’intervallo, cartellino rosso diretto per Cunzi che lascia i giallorossi in inferiorità numerica.

La ripresa

Nella ripresa, al 3’ st Agudiak riapre subito l’incontro al termine di una mischia in area di rigore. Al 6’ st punizione di Masullo respinta dal portiere, al 24’ st colpo di testa di Cannavó respinto a mano aperta da Grieco, con un vero e proprio miracolo. Al 36’ st sinistro in area di Agudiak alto, al 41’ tiro-cross di Cocimano che spaventa Grieco, ma la palla termina alta accarezzando l’incrocio. Nel finale, gli ospiti provano ad acciuffare il pari, ma il Santa Maria resiste e conquista tre punti.

Il tabellino

Santa Maria Cilento (4-3-3): Grieco; Todisco, Campanella, Masullo (43’ st Romanelli), Konios (39’ st Gargiulo); Maio (36’ st Oviszach), Simonetti, Ventura (2’ st Morlando); Tandara (11’ st Coulibaly), Maggio, Cunzi. A disposizione: Stagkos, Romano, Sare, De Mattia. All. Angelo Nicoletti

Giarre (4-3-1-2): La Rosa F.; Petrosa (35’ Baglione (37’st Anastasio)), Zappala, Porcaro, Musso (33’ st Aquino); Cocimano, Giuffrida, Iseppon (17’ st La Rosa A.); Limonelli; Cannavó, Giannaula (1’ st Agudiak). A disposizione: Giannini, Arcidiacono, Carrozzino, Anastasio, Padovani. All. Gaspare Cacciola

Arbitro: Stefan Arnaut di Padova (Gigliotti-Cozza)

Marcatori: 8’ pt Maggio (R), 23’ st Cunzi, 3’ st Agudiak

Espulsi: Cunzi al 40’ pt. Ammoniti: Cocimano, La Rosa A., Cannavó, Zappala, Todisco, Maio.

Angoli: 2 a 3. Recupero: 3’ pt, 6’ st.