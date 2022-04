Linea AV Salerno – Reggio: presentato il documento che fa emergere le posizioni in campo

Martedì 12 aprile, si è svolto l’ultimo appuntamento del Dibattito Pubblico sulla tratta Battipaglia-Romagnano dell’alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. L’incontro è stato organizzato dal Coordinatore Roberto Zucchetti di PTSCLAS per anticipare la struttura e i contenuti del documento che presenterà nei prossimi giorni a Rete Ferroviaria Italiana per formalizzare le questioni sollevate dai territori nel corso dello svolgimento del confronto pubblico.

“Il dibattito fin qui svolto, seppur relativo alla tratta Battipaglia-Romagnano e quindi a un solo sub-lotto dell’infrastruttura, ha prodotto un confronto animato intorno a temi che inevitabilmente interessano il global project nel suo complesso. La partecipazione è stata ampia, sia negli incontri da remoto, sia in quelli sul territorio: per questo motivo, abbiamo voluto un documento che rendesse il più possibile agevole l’approfondimento dei temi e la consultazione dei cahiers, ovvero dei contributi che i partecipanti hanno voluto portare alla nostra attenzione in merito al tracciato della linea, alla sostenibilità del progetto e alla realizzazione dell’infrastruttura” ha commentato il Coordinatore.

Come mostrato durante l’incontro, la prima sezione del documento dal taglio divulgativo, dedicata a un inquadramento sul funzionamento del Dibattito Pubblico, introduce ai capitoli di approfondimento: per ciascuno di essi, il Coordinatore ha previsto un testo che aiuta i lettori a calarsi nel contesto di riferimento, un link ipertestuale ai cahiers rilevanti per lo sviluppo della discussione e una posizione di evidenza per la domanda che al termine del processo viene posta a Rete Ferroviaria Italiana in qualità di proponente della nuova infrastruttura.

Fino a venerdì 15 aprile p.v. sarà possibile inviare il proprio contributo, affinché venga inserito nel documento che il Coordinatore sta predisponendo: è sufficiente accedere alla sezione Come posso contribuire del sito https://dp.avsalernoreggiocalabria.it/, compilare il form e allegare il documento che si intende condividere.

Sullo stesso sito, dopo l’invio formale a Rete Ferroviaria Italiana, il documento sarà accessibile a tutti nella sua completezza.