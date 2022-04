“I Borghi dell’alta Valle del Mingardo”: il progetto di rigenerazione di Alfano e Rofrano

Il Comune di Alfano, guidato dal sindaco Elena Anna Gerardo e quello di Rofrano, con a capo il sindaco Nicola Cammarano, hanno deciso di presentare il progetto dal titolo “I Borghi dell’Alta Valle del Mingardo –recupero di infrastrutture socio-culturali e turistiche per la fruizione degli itinerari storici e naturalistici”al Ministero della Cultura in risposta all’avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi, da finanziare nell’ambito del PNRR.

Un progetto di rigenerazione dei borghi di Alfano e Rofrano

L’avviso pubblico che rientra nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e dedicato ai piccoli borghi storici, è finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento. Sono stati individuati quali destinatari i piccoli comuni singoli o aggregati con popolazione residente fino a 5000 abitanti; nei quali sia presente un borgo storico chiaramente identificabile e riconoscibile.

Il progetto

L’iniziativa proposta dall’aggregazione dei due Comuni è finalizzata al potenziamento dei servizi ed infrastrutture culturali mediante la realizzazione di spazi per servizi socio-culturali e servizi al turismo. Vengono inoltre riqualificati spazi o immobili pubblici, è prevista la rigenerazione del patrimonio storico-architettonico insieme all’attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali che creano ricadute occupazionali sul territorio. Il progetto sostiene poi le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, con interventi (anche immateriali) volti a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio.

Nello specifico Alfano intende candidare l’intervento progettuale esecutivo denominato “I BORGHI DELL’ALTA VALLE DEL MINGARDO – Alfano borgo del Gusto: Recupero del Palazzo Baronale Speranza da adibire a incubatore socio-culturale“; mentre Rofrano intende presentare l’intervento progettuale esecutivo denominato “I BORGHI DELL’ALTA VALLE DEL MINGARDO – Interventi di riqualificazione e valorizzazione turistica e culturale del Centro Storico di Rofrano e degli itinerari storici e naturalistici“.