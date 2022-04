Sp 442 a Caggiano: conclusi i lavori

La Provincia di Salerno ha concluso i lavori di rifacimento pavimentazione della SP 442 nel tratto ricadente nel comune di Caggiano. L’intervento era parte dell’Accordo Quadro Manutenzione Straordinaria Strade provinciali Area 2 – Comparto 1, con importo complessivo di 329.600,00 euro.

“I lavori – dichiara il Presidente Michele Strianese – riguardavano il tratto compreso tra la Km 0+000 alla Km 0+600 della SP 442 con il ripristino del tombino stradale alla Km 0+150 circa.

L’intervento è coordinato dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. Apriamo nuovi cantieri – conclude Strianese – per la manutenzione e messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”