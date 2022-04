Sapri: attesa per Morgan e Baccini, ecco il programma completo

SAPRI. Dopo oltre due anni di stop forzato, causa pandemia da Covid-19, la Città della Spigolatrice riparte alla grande; con due serate evento, con cui festeggiare il “25 aprile”. Una data storica per l’Italia con cui ogni anno ricorda la sua liberazione dalla dittatura fascista e dall’occupazione nazista (avvenuta il 25 aprile 1943).

Un tema di scottante attualità, vista la guerra che imperversa furiosa in Ucraina; e che rischia di destabilizzare oltre la già povera economia italiana quella dei Paesi Europei e che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, nonché il primo flebile tentativo di un graduale ritorno alla “normalità” da parte della Città della Spigolatrice, cara alla lirica del poeta Luigi Mercantini; Città che per la limpidezza delle sue acque, la cucina tradizionale, la bellezza dei luoghi, la sua storia che ha in loco radici profonde, il calore della sua gente nel corso del tempo si è guadagnata l’appellativo di “piccola perla del Mediterraneo” ed è “città capofila di servizi” per le popolazioni rivierasche del golfo di Policastro.

Un “doppio evento speciale”, con la musica di autore e di qualità, che reca la griffe dell’Amministrazione Comunale di Sapri a guida di un giovane ma rampante Sindaco, il dott. commercialista Antonio Gentile che in perfetta sintonia con la sua squadra di lavoro su tutti l’Assessore al Turismo e Spettacolo Amalia Morabito regalerà a residenti, turisti e, visitatori occasionali provenienti dai territori limitrofi di alta Calabria, Basilicata, entroterra Vallo di Diano, Vallo della Lucania, alto salernitano, una produzione musicale di alto livello artistico targata Consorzio Gruppo Eventi, con il patrocinio del Club Tenco, dell’Assessorato Turismo e Spettacolo Città di Sapri, condotte dal giornalista Fausto Pellegrini (vice caporedattore del coordinamento line di Rainews 24).

Ecco il programma completo

Lo start è fissato alle 21.30 di domenica 24 con l’opening act della Santarsieri Band. Per l’occasione, l’arena spettacoli del suo lungomare cittadino dopo essersi rifatto il maquillage con pulizia delle aiuole e messa a dimora di piantine decorative e colorate, a cura dell’Assessore al ramo Franco Di Donato, si illuminerà a giorno, per ospitare la prima delle due serate d’autore che vedrà salire sul palco il genio musicale, creativo ed eclettico di Morgan (pseudonimo di Marco Castoldi, cantautore, musicista, personaggio televisivo, compositore e scrittore italiano, fondatore e frontman del gruppo musicale Bluvertigo).

La seconda serata d’autore avrà luogo l’indomani, lunedì 25 aprile allorquando a salire sul palco sarà il 61 enne cantautore genovese Francesco Baccini (15, gli album pubblicati), tra i brani che verranno eseguiti, i cavalli di battaglia, “Sotto questo sole”, “Le donne di Modena”, “Qua qua quando”, “Ho voglia d’innamorarmi”, Giulio Andreotti” e tanti altri. L’ingresso è gratuito!

Il Consorzio Gruppo Eventi, curerà la produzione esecutiva dei due appuntamenti, sotto la perfetta cabina di regia del Capo Ufficio Stampa, dott./avv. Viridiana Myriam Salerno esperta di comunicazione. Per entrambi gli eventi, c’è molta attesa nella Città della Spigolatrice, perché le due serate evento, hanno fatto innalzare l’asticella delle prenotazioni, fuori stagione, si negli alberghi di Sapri, che della zona.

Una duplice occasione per assaporare dell’ottima Musica live, dopo il buio e lungo periodo di emergenza sanitaria! “Siamo felici, che il Club Tenco, continui ad accordarci stima importante e consolidata! Abbiamo pensato a due grandi appuntamenti con la Musica cantautorale italiana di qualità – ha affermato il Presidente il Consorzio Gruppo Eventi, Vincenzo Russolillo, che aggiunge –

Torniamo con piacere nella splendida Città di Sapri, con due eccellenti Artisti del calibro di Morgan e Baccini che promettono due straordinarie serate! Un “grazie” va all’Amministrazione Comunale tutta; in particolare al primo cittadino Antonio Gentile e all’Assessore al Turismo Amalia Morabito, per l’accoglienza “speciale” che questa splendida cittadina che è Sapri, ci riserva sempre!