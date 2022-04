Medici di famiglia lanciano allarme: rischio aumento contagi dopo Pasqua

“L’effetto Pasqua sui contagi Covid ci preoccupa. La circolazione del virus è rallentata ma non è certo scomparsa. In qualunque momento, quindi, c’è la possibilità di una ripresa. E le riunioni familiari del periodo pasquale possono essere a rischio, ci vuole ancora cautela e attenzione. Soprattutto per gli anziani e i fragili”.

A dirlo Silvestro Scotti, segretario generale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg).

“Non possiamo ‘distrarci’ – continua Scotti – rispetto alla necessità di tutelare i nostri cari più anziani, vigilando che anche sui bambini per quanto riguarda i contatti con i nonni. Bisogna mantenere le norme di igiene che conosciamo”.