Castellabate: un piano per eliminare le barriere architettoniche

Con Deliberazione di Giunta n. 59/2022 si è approvata la relazione preliminare contenente le linee di indirizzo per la predisposizione e realizzazione del P.E.B.A., Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. L’eliminazione delle barriere architettoniche è un diritto del cittadino sancito dalla Costituzione. Sono da considerarsi vere e proprie condizioni negative dell’habitat dell’uomo: infatti, le barriere architettoniche sono tutte quelle realtà ambientali che possono creare impedimenti al libero movimento e alla partecipazione alla vita sociale di ogni cittadino.

Tale piano strategico va oltre la progettazione per il superamento delle barriere architettoniche per l’accessibilità degli spazi e degli edifici pubblici, l’integrazione sociale, la sicurezza, la qualità di vita e la mobilità di tutti i cittadini: esso diviene promotore di una cultura di inclusione per rendere il territorio più accogliente, amichevole ed inclusivo.

L’ideazione, la progettazione e la realizzazione ex novo di strutture ed edifici, nonchè la modifica degli esistenti, per la totale fruibilità a tutti i cittadini risulta essere la soluzione per poter eliminare le barriere architettoniche.

“L’obiettivo di questa amministrazione è quello di garantire l’accessibilità e la fruibilità di tutti gli spazi ai cittadini, in modo che tutti possano essere partecipi della vita cittadina, culturale e sociale del paese. Il P.E.B.A. è il primo grande passo verso una Castellabate più accessibile”, dichiara il Sindaco Marco Rizzo.

“Tale piano è perfettamente in linea con i progetti a supporto delle politiche per le pari opportunità. Bisogna essere portavoce e promotori di una cultura che miri sempre di più all’inclusione, con azioni finalizzate al coinvolgimento di tutti e non indirizzate solo a persone con disabilità”, afferma l’Assessore delegato alle Pari Opportunità Marianna Carbutti.