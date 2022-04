Cambio gomme da invernali a estive 2022: scadenza 15 aprile

Il 15 aprile 2022 scade il termine per i pneumatici invernali ma il ritorno alle dotazioni estive è possibile entro il 16 maggio 2022, con periodo di ‘tolleranza’ di 30 giorni.

In realtà, il passaggio è obbligatorio, poiché la sostituzione delle gomme invernali con quelle estive è prevista dalla circolare prot. n.1049 del 17 gennaio 2014 del Ministero dei Trasporti, dove si evidenzia che a partire dal prossimo 16 maggio scatteranno le multe per il mancato cambio dei pneumatici, a meno che l’indice dei pneumatici invernali sia di velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione del veicolo, nel qual caso la sostituzione non è necessaria.

Cambio gomme: le disposizioni

La circolare, infatti, precisa che “….. l’uso degli pneumatici invernali consentiti e cioè quelli con i parametri riportati sulla carta di circolazione ivi compreso l’indice di velocità non ha restrizioni di carattere temporale e pertanto essi possono essere usati durante tutti i mesi dell’anno solare”. L’utilizzo dei pneumatici invernali riportanti un indice di velocità inferiore a quello prescritto è ammesso solo per il periodo durante il quale vige l’obbligo di montarli, ovvero dal 15 novembre al 15 aprile.

Gli automobilisti sorpresi, quindi, dal 16 maggio e fino al 14 ottobre alla guida di veicoli con pneumatici M+S che riportano codici di velocità inferiori a quelli dichiarati sulla carta di circolazione saranno soggetti a una sanzione amministrativa da 431 a 1.734,00 euro, ai sensi dell’art. 78 del Codice della Strada. Ai trasgressori deve essere ritirata anche la carta di circolazione e richiesta la revisione del mezzo.