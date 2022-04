Bcc Aquara: in due filiali arrivano le cassette di sicurezza

Presso la Bcc di Aquara è possibile usufruire del servizio cassette di sicurezza. L’obiettivo delle cassette di sicurezza è offrire un luogo blindato al di fuori della propria abitazione ove depositare oggetti di valore. In una cassetta di sicurezza è possibile depositare documenti importanti, denaro, gioielli, oggetti d’arte di elevato valore economico o tutto ciò che si ritiene preferibile custodire in tale modo, senza che la Banca sia a conoscenza del contenuto.

Attraverso questo servizio la banca offre il servizio di custodia di beni, documenti, contanti ed altri oggetti garantendo: elevato livello di privacy e di sicurezza.

“Il funzionamento delle cassette di sicurezza – spiega il direttore generale Antonio Marino – è immediato e semplice. Il cliente, durante gli orari a ciò predisposti e nel rispetto delle modalità contrattuali pattuite, può accedere al servizio per effettuare depositi, ritiri ovvero semplici controlli del contenuto della cassetta in totale autonomia e riservatezza. Le nostre cassette di sicurezza sono presenti a Capaccio e a Roccadaspide. Le cassette di sicurezza di Capaccio sono dotate di un elevato grado di innovazione e tecnologia. Per poter aver accesso alle cassette, infatti, oltre ad una tessera ed un codice che verrà fornito all’atto di sottoscrizione del contratto, è necessario il riconoscimento mediante impronta digitale del soggetto intestatario della cassetta. Il canone di locazione mensile è proporzionato alla grandezza della Cassetta di sicurezza“.