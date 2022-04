L’Almanacco del 12 aprile 2022

Almanacco del 12 aprile 2022:

Santi del giorno: San Zeno (Zenone) di Verona (Vescovo)

San Giulio I (Papa)

San Saba il Goto (Martire)

Sant’Alferio (Abate)

Santa Vissia di Fermo (Vergine e Martire)

Sant’Erchembodone (Vescovo di Therouanne)

Etimologia: Giulia, “Iulius”, “cognomen” romano in uso per indicare quanti appartenessero alla “gens Iulia”, è all’origine del nome, che divenne un personale abbastanza diffuso sin dall’epoca imperiale. Ancora oggi è molto attestato in Italia.

Proverbio del giorno:

Aprile cava la vecchia dal covile.

Aforisma del giorno:

Il riconoscimento dell’ignoranza è una delle più belle e sicure prove del discernimento che io sappia. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi:

1961 – Primo uomo nello spazio: Conquistare per primi lo spazio, allo scopo di dominare meglio la Terra. Una sfida che per circa vent’anni vide contrapposti i due “grandi blocchi”. La fase iniziale vide trionfare quello sovietico, che portando l’uomo nello spazio alzò l’asticella della sfida e costrinse gli Americani a correre ai ripari.

1633 – Processo a Galilei per eresia: A poco più di un anno dalla pubblicazione del Dialogo sui due Massimi Sistemi del Mondo (21 febbraio), con cui diede pieno sostegno e diffusione alle teorie copernicane sul moto dei corpi celesti, Galilei finì nel mirino del tribunale dell’Inquisizione, che lo mise sotto processo per eresia.

Sei nato oggi? Simpatico, socievole e divertente affronti la vita con lo spirito gioioso di quand’eri ragazzino. Nel lavoro questo atteggiamento a volte ti facilita, procurandoti utili simpatie, altre volte invece ti impedisce di valutare con realismo i problemi e quindi ti ostacola. Se vuoi realizzare le tue ambizioni, devi cercare di impegnarti più a fondo e con maggior costanza. Questo consiglio vale anche per quel che riguarda l’amore: sei affascinante, ma questo non basta e se vuoi un rapporto stabile devi rinunciare alle frivolezze.

Celebrità nate in questo giorno:

1956 – Andy Garcia: Attore e regista tra i più popolari di Hollywood. Cubano de L’Avana, Andrés Arturo García Menéndez, così risulta all’anagrafe, si trasferisce con i genitori a Miami, nel 1961 dopo la rivoluzione nell’isola caraibica.

1978 – Luca Argentero: Attore e personaggio televisivo, è nato a Torino. Dopo essersi diplomato al “Collegio san Giuseppe”, si è laureato in Economia e Commercio.

Scomparsi oggi:

1945 – Franklin Delano Roosevelt: Protagonista della scena politica mondiale del Novecento e principale artefice dello sviluppo economico degli USA. Nato ad Hyde Park, nello Stato di New York, e morto a Warm Springs nel 1945.