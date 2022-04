Agropoli, Mutalipassi prova a superare le polemiche e avvia la campagna elettorale

AGROPOLI. Prova ad avviare la sua campagna elettorale Roberto Mutalipassi, candidato sindaco della coalizione del centro-sinistra. Non sarà facile viste le polemiche che accompagnano il suo nome. Mutalipassi, infatti, è visto come il “traditore” politico, prima di Massimo La Porta, e poi di Adamo Coppola al quale pure nei mesi scorsi aveva confermato l’appoggio.

Il modo in cui si è consumato il golpe ai suoi danni ha provocato non poco malcontento in città e la sua comunicazione non ha fatto che peggiorare la situazione. E’ stata una nota stampa del tutto anonima, infatti, ad annunciare la sua candidatura a sindaco. A firmarla una fantomatica coalizione di centro-sinistra (leggi qui).

La notizia era comunque nell’aria da tempo, i formalismi lasciano il tempo che trovano. Alle spalle di Mutalipassi c’è il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri, interessato a mantenere la sua leadership in città.

Ai social, intanto, il neo candidato sindaco ha affidato le sue prime parole: “Ci sono. Per la mia Città, per l’amore incondizionato per la nostra Agropoli, per ogni singola pietra della nostra Comunità.

Ci sono. Con l’orgoglio di rappresentare un popolo fiero, determinato e sincero.

Da oggi inizia un nuovo cammino, una nuova sfida che vinceremo insieme, guardandoci negli occhi, ascoltandoci, restando uniti.

Ci sono, oggi e soprattutto domani”.

Le frasi scelte da Mutalipassi appaiono stonate rispetto al contesto: Determinazione e sincerità sono elementi che non sembrano coerenti col recente passato e con gli atteggiamenti assunti. Forse lo stesso Mutalipassi lo sa e infatti la sua prima foto da candidato sindaco mostra un volto tutt’altro che sorridente.