Agropoli, comunicato anonimo annuncia candidatura di Roberto Mutalipassi

AGROPOLI. Dopo il golpe ai danni del sindaco Adamo Coppola una pseudo coalizione di centro-sinistra, senza indicare nomi, né simboli di partito, annuncia che è Roberto Mutalipassi il candidato sindaco. Ecco il testo della nota:

“La mancata celebrazione delle primarie, decise dal tavolo di centrosinistra, per avere un conforto popolare, sulla candidatura a Sindaco in vista delle imminenti elezioni amministrative del prossimo 12 giugno, ci ha posto di fronte ad una tormentata, ma necessaria decisione.

Senza ipocrisie e senza voler scendere nelle motivazioni, spiace prendere atto di una diffusa avversione dell’opinione pubblica rispetto all’attuale sindaco. Negli ultimi giorni, pur avendo tentato di costruire intorno a lui un’ampia coalizione, non abbiamo registrato entusiasmi, ma solo rassegnazione nei tanti nostri simpatizzanti e l’attesa della resa dei conti dei cittadini alla data delle elezioni. Ed è per questo che abbiamo deciso convintamente di non fermarci nella riflessione e convergere verso una nuova e qualificata candidatura: lo chiedono i candidati delle nostre liste, i nostri simpatizzanti e i tanti cittadini che abbiamo ascoltato con attenzione.

Siamo certi che la persona giusta per tale ruolo e per la carica di sindaco sia Roberto Mutalipassi, già Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti con l’Amministrazione Alfieri e già Assessore alle Politiche Economiche e Finanziarie. Roberto Mutalipassi è persona rispettata, seria e competente. Siamo certi che questa decisione responsabile e forte riporterà la nostra Agropoli nel solco dello Sviluppo e del Progresso”.