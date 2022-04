Viabilità: ok ai lavori sulla Vibonati – Santa Marina – Ispani

VIBONATI. Buone notizie per la viabilità nel basso Cilento. È stato pubblicato, infatti, il bando per le opere di messa in sicurezza della strada intercomunale Vibonati – Santa Marina – Ispani, in particolare in località Coglia.

Il 19 aprile è il termine ultimo per la presentazione delle offerte, mentre il 23 aprile è prevista l’apertura in seduta pubblica delle buste.

Viabilità: i lavori sulla Vibonati – Santa Marina – Ispani

I lavori dovranno concludersi entro 90 giorni e prevedono una spesa di quasi 200mila euro. I fondi arrivano dalla Regione Campania che ha stanziato le risorse dopo l’ondata di maltempo del 2020 che ha provocato ingenti danni sul territorio.

I fondi assegnati a Vibonati

Vibonati ha ottenuto 800mila euro da suddividere in quattro interventi per la viabilità e la messa in sicurezza del territorio: il primo interesserà la messa in sicurezza della strada comunale di località Contrada Carbone per consentire la transitabilità ai mezzi al fine di garantire assistenza e collegamento alla popolazione della zona. Il costo è di 233mila euro.

Il secondo intervento permetterà di sistemare e mettere in sicurezza i servizi primari presenti a Santa Maria Le Piane (località foce Cacafava) per quasi 154mila euro.

Il terzo, per 100mila euro, garantirà la messa in sicurezza delle strade comunali in località Cicogna, Cardel e Pantana.

Questi progetti si aggiungono a quello per località Coglia.