Viabilità e sosta: ecco le regole per l’estate a Pioppi e Acciaroli

POLLICA. Il sindaco Stefano Pisani ha firmato un’ordinanza con la quale fissa le regole per la circolazione e la sosta in vista dell’estate. Nello specifico i provvedimenti riguardano le frazioni costiere di Acciaroli e Pioppi. L’ordinanza è entrata in vigore già da aprile e sarà valida fino al prossimo 2 ottobre.

Viabilità e sosta: le regole per Pioppi

Per quel che concerne Pioppi è stato istituito il divieto di sosta su via Caracciolo tra il civico 68 alla traversa di Piazza del Millenario e da qui al civico 126, garantendo comunque l’arresto temporaneo del veicolo per esigenze di breve durata.

Divieto di sosta in via Caracciolo anche dal civico 236 al 242 e dal 254 al confine con il Comune di Casal Velino. E ancora: su via Correale (lato monte) dal civico 7 al confine con Casal Velino; su ambo i lati in via Vinciprova e sulla strada di accesso al parcheggio della località Porto del Fico.

Prevista la limitazione della sosta per 60 minuti con disco orario sul piazzale di via Vinciprova, sul lato monte sottostante le case popolari di via Correale.

Istituita la sosta a pagamento su via Correale e sul piazzale sottostante Piazza del Millenario dalle ore 8 alle 20 con tariffa di 1 euro ogni ora. L’istituzione della sosta a pagamento sul piazzale “Porto del Fico” dalle 8 alle 20 con tariffa unica di 2 euro, ad eccezione dei residente nel Comune di Pollica muniti di pass.

Le regole ad Acciaroli

Per quanto riguarda Acciaroli, il sindaco Stefano Pisani ha previsto l’istituzione dell’ingresso all’abitato sottoposto a pagamento con tariffa unica di 3 euro dalle ore 8 alle 18; tariffa unica di 4 euro dalle 18 alle 2 e di 7 euro per l’intera giornata. Il provvedimento riguarda il tratto del ristorante Mediterraneo e l’intera area portuale.

Disposta anche l’istituzione della sosta a pagamento con tariffa unica di 2 euro dalle 8 alle 18, di 3 euro dalle 18 alle 2 e di 5 euro per l’intera giornata nell’area di parcheggio di via Nicotera denominata Parcheggio Passolara, nell’area parcheggio di via Nicotera, su via Nicotera.

Spazi liberi per parcheggiare sono stati previsti nelle traverse del rione Passolara e sulla Sr ex SS 267 in località San Primo (lato destro direzione Acciaroli).

E ancora: sosta a pagamento con le medesime tariffe su via Circumvallazione Interna; sulla I Discesa a Mare in località San Primo; nell’area parcheggio di località San Primo posta al di là della striscia di margine della Sr ex SS267 lato destro; nell’area parcheggio nei pressi della statale sotto il livello della strada.

Parcheggio a pagamento (dalle 8 alle 20 con tariffa unica a 3 euro) sull’area di parcheggio di località San Primo, di fronte al villaggio Il gabbiano. Disco orario con sosta per 30 minuti su via Willburger e a pagamento dopo le 20con tariffa unica 3 euro.