San Marco Agropoli: promozione in Prima Categoria per il club cilentano

Seconda promozione in tre campionati per il San Marco Agropoli capeggiata da Rodolfo e Damiano Sodano. Successo con 4 turni d’anticipo nel girone I di Seconda Categoria per la truppa agropolese guidata in panchina da Simone Delfino e diretta tra i pali da Francesco Volpe. I due nei giorni scorsi hanno parlato ai microfoni del quotidiano “La Città”.

San Marco Agropoli: le parole del tecnico Simone Delfino

“Siamo partiti con l’obiettivo di migliorare i risultati ottenuti prima del Covid. Gli innesti di esperienza sono stati un paio ma le basi erano ottime visto il quarto posto e la semifinale di Coppa Campania raggiunte nell’ultima apparizione. In estate l’obiettivo era quello di centrare la promozione da raggiungere anche tramite i play-off”.

“Siamo al nostro terzo campionato. Il primo di Terza Categoria è stato vinto ed ora anche questo, nel mezzo quello fermato dal Covid. In Prima Categoria sarà più complicato ma sicuramente faremo bella figura. Vincere un campionato con 4 giornate d’anticipo, stracciando la concorrenza, non era in preventivo. Centrare il salto di categoria senza sconfitte era un augurio che nemmeno il più ottimista di noi poteva farsi. Abbiamo incassato la metà delle reti delle nostre avversarie e questo è dovuto all’esperienza e alla dedizione del gruppo che ha lavorato molto sulla compattezza dal primo all’ultimo minuto di ogni partita”.

Le dichiarazioni del portiere Francesco Volpe



“Qui al San Marco Agropoli ho trovato una famiglia con il quale aiutarsi in campo e fuori. La squadra mi ha aiutato a subire davvero poco e i complimenti vanno divisi equamente con i miei compagni che hanno seguito alla grande i movimenti richiesti dallo staff tecnico. Si è iniziato a lavorare a settembre per centrare un obiettivo non semplice. Il risultato finale ha ripagato poi tutti i sacrifici fatti che la nostra squadra si è meritata sul campo. Primeggiare in questo torneo non è stato semplicissimo vista la concorrenza comunque agguerrita. Ci sono state partite complicate come il successo per 0-1 a Vibonati contro il Supersantos. Quella vittoria ci ha permesso di staccarli in classifica e prendere il largo”.

“Indubbiamente la passione della famiglia Sodano e del D.S. Caruccio è stata per noi fondamentale e ci ha sempre caricato in tutta la stagione. Per me poi importante è stata la fiducia di mister Delfino, del preparatore Landi e del mio vice Salato”.