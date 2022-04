Fondi Pnrr per la scuola: i progetti di Castel San Lorenzo

CASTEL SAN LORENZO. Fondi Pnrr per l’edilizia scolastica. L’amministrazione comunale ha approvato una serie di progetti in tal senso. Il primo è relativo al risanamento e messa in sicurezza dell’area destinata a mensa dell’Istituto Comprensivo di Castel San Lorenzo. Lo studio di fattibilità prevede una spesa complessiva di 264mila euro.

Fondi Pnrr per la scuola: ecco i progetti di Castel San Lorenzo

Il secondo intervento, sempre per il plesso dell’istituto comprensivo, è relativo invece all’area palestra. Costo in questo caso di 377mila euro.

Infine un terzo progetto punta al completamento del cosiddetto corpo C dell’istituto per la realizzazione di un asilo nido. In questo caso la spesa è di 443 mila euro.

Il Comune punta quindi ad ottenere risorse per oltre un milione di euro per la scuola e i servizi annessi.