Emanuela Zagaria, hairstylist del cast di Italia’s Got Talent 2022

Italia’s Got Talent, il talent show italiano strutturato in forma di ‘gara’ con la finalità di scoprire e lanciare talenti, ha visto dietro le sue quinte la casalvelinese Emanuela Zagaria quale hairstylist che ha definito il look dei concorrenti.

La parrucchiera cilentana ha predisposto le acconciature degli artisti che si sono esibiti alla finale dello show mercoledì 23 marzo 2022, in diretta da Cinecittà World su Sky Uno.

A condurre il programma la nota Lodovica Comello, accompagnata dalla giuria composta da Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Stefano “Elio” Belisari e Frank Matano; tra gli ospiti Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Valerio Lundini, Edoardo Ferrario e Guido Meda.

Grazie alla sua bravura e soprattutto alla sua passione, Emanuela è riuscita ad ottenere importanti collaborazioni nonostante la sua giovane età.

Italia’s Got Talent, infatti, non è il primo successo collezionato dalla giovane che, notata per la prima volta al corso di aggiornamento predisposto da Guy Cammarano al ‘Giffoni Film Festival’, ha da lì intrapreso una carriera dietro le quinte del cinema e della televisione, curando le acconciature di tanti artisti come Anna Valle, Sophia Loren, Elena Sofia Ricci, Gabriella Pession, Stefano Fresi, Edoardo Leo e tanti altri.





Emanuela è stata altresì ‘capo parrucco’ alle edizioni del Giffoni Film Festival degli anni 2016-2017-2018 ed ha curato le acconciature dei cast di importanti film tra cui ‘Mai per sempre’ di Fabio Massa, ‘Alessandra’ di Pasquale Falcone, ‘Diavoli’, serie tv Sky che ha visto come protagonista il noto Alessandro Borghi, partecipando anche alla presentazione della serie ‘Gomorra’ come hairstylist.

‘Sono molto orgogliosa di aver potuto dare il mio contributo dietro le quinte di un importante show’ le parole della giovane casalvelinese ‘dal mio percorso sto imparando che non si smette mai di imparare, mi piace continuare a ricercare la perfezione giorno dopo giorno sempre con impegno, dedizione e passione’. Elena Parrilli