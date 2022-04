Castellabate rinnova il sito web del Comune

E’ online il nuovo sito istituzionale del Comune di Castellabate. Il portale nasce sulla base del nuovo modello per i siti per la Pubblica Amministrazione Italiana di AGID e Team Digitale che consente alle amministrazioni di disegnare servizi digitali semplici, facili da usare e centrati sulla base degli effettivi bisogni dei cittadini.

Nuovi servizi, grafica migliorata, riorganizzazione dei contenuti sulla base delle linee e dei modelli stabiliti in ambito nazionale dall’Agenzia per l’Italia Digitale sono i tratti salienti del nuovo portale. In relazione al vecchio portale è oggettivo un miglioramento della qualità del prodotto e della fruizione dei contenuti senza contare la completa possibilità di fruire dei servizi in maniera del tutto Mobile Friendly.

L’obiettivo è quello di migliorare ulteriormente la versatilità delle pagine web istituzionali a tutto vantaggio di una fruibilità sempre più facile e veloce. Le nuove pagine web sono state progettate per dare maggiore attenzione agli elementi essenziali e garantire un’esperienza d’uso perfetta anche e soprattutto attraverso lo smartphone.

Attiva l’integrazione con piattaforme dedicate PagoPA, IO. Nella sezione Servizi, con accesso tramite SPID ed “Entra con CIE”, sarà possibile creare delle istanze direttamente in piattaforma con relativa protocollazione automatica e seguire l’avanzamento del procedimento

Cinque le sezioni principali del sito: Amministrazione, Albo Pretorio, Comunicazione, Servizi, Documenti.

Il servizio di prenotazione appuntamenti online consente ai cittadini di prenotare appuntamenti presso i diversi uffici dell’Ente ed è fruibile anche tramite la piattaforma “IO”. E’ un servizio semplice e funzionale attraverso il quale, con pochi passaggi, si possono individuare le disponibilità degli operatori e fissare un appuntamento assicurando il contingentamento, il distanziamento e l’accesso al Comune in tutta sicurezza.

“Sono molto soddisfatto di questo nuovo sito web. Oggi aggiungiamo un altro tassello a quel processo di transizione digitale verso cui ho una particolare sensibilità, un portale che da un lato rispetta i criteri di sicurezza e gli standard oggi richiesti e dall’altro cerca di fornire le informazioni essenziali riducendo la distanza tra pubblica amministrazione e cittadino soprattutto nei servizi. Ringrazio pertanto il lavoro della responsabile del settore politiche giovanili e sociali e dell’amministratore di sistema ,Vincenzo Malzone, che hanno permesso in tempi brevi di andare on-line e dare cosi ai cittadini di Castellabate e non, un nuovo sito migliorato nella grafica e nella fruibilità dei servizi anche attraverso lo SPID”, dichiara Clemente Migliorino Consigliere delegato alla digitalizzazione della PA.

“Non posso fare a meno di congratularmi per il grande lavoro per la realizzazione di questo nuovo sito web del nostro Comune. Era necessario rendere più fruibile e sicuro il sito web semplificando così l’interazione tra pubblica amministrazione e cittadini utenti. Sono sicuro che il processo di digitalizzazione intrapreso dal Comune porterà notevoli risultati sia per i cittadini che per l’intera macchina amministrativa”, afferma il Sindaco Marco Rizzo.

Clicca qui per accedere al sito.