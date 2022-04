Abbandona rifiuti a Vibonati: incivile sorpreso dalle telecamere

Pugno duro del Comune di Vibonati contro l’abbandono di rifiuti ingombranti sul territorio comunale.

Da anni, l’abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio comunale è uno dei più gravi problemi che l’Amministrazione comunale deve affrontare. Nelle ultime settimane, sull’intero territorio, sono state posizionate numerose foto trappole, volte a stanare chi si macchia di questo reato ambientale e morale e i risultati non hanno tardato ad arrivare.

Sulla base delle attività svolte, ad oggi, attraverso le telecamere nascoste e le ispezioni dei sacchetti dei rifiuti abbandonati in modo improprio, sono stati identificati decine di trasgressori che sono stati sanzionati a norma del regolamento di Polizia Urbana.

Nella giornata di ieri, proprio grazie alle nuove strumentazioni acquistate, è stata individuata una persona che ha conferito, nella parte alta del borgo, vari rifiuti ingombranti lungo il ciglio della Strada Provinciale.

“Il lavoro di controllo proseguirà per punire i trasgressori – afferma il sindaco Borrelli- per salvaguardare l’ambiente ed il decoro urbano. Queste speciali fotocamere, piccole e mimetizzabili, sono state posizionate nelle zone più a rischio e ci stanno aiutando ad identificare gli incivili che creano un serio danno all’ambiente e all’immagine del territorio, oltre che ingenti costi a carico dell’intera collettività come nel caso delle ondolinebituminose che sono state rimosse e smaltite in data odierna con un costo di 6000 euro. Ringraziamo la Polizia Locale per il compito che sta svolgendo.