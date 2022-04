A Moio della Civitella torna Mojoca, il Festival degli Artisti di Strada

MOIO DELLA CIVITELLA. Dopo due anni di stop forzato, causa pandemia, riprende “Mojoca”, il festival degli artisti di strada che si svolge nel centro storico di Moio della Civitella. La XVI ° edizione si svolgerà dal 4 al 7 agosto 2022; a comunicarlo l’Associazione Culturale “Mojoca” sulla propria pagina Facebook.

Per quattro giorni le vie e le piazze dell’antico borgo cilentano si trasformeranno in un animato e colorato teatro a cielo aperto dove si incontrano acrobati, giocolieri, mangia fuoco, musicisti, clown, sapienti e abili manipolatori di gesti senza tempo. Gli artisti che si esibiscono sono suddivisi in due sezioni: cartellone principale e sezione off. Il programma dell’evento sarà poi comunicato successivamente.

Musica, grandi esibizioni circensi, strepitose evoluzioni acrobatiche, esilaranti spettacoli e raffinate performance, colori e passioni mescolati dal grande respiro dell’arte di strada. Il Mojoca è arrivato alla sedicesima edizione e il 2012 è stato il primo anno in cui si è passati da due a tre giorni di Festival; quest’anno saranno quattro le serate di eventi.

Il termine Mojoca è un gioco di parole, un anagramma composto dalla parola “Moio”, il paese cilentano ai piedi della Civitella e teatro del festival, e dal termine ” joca”, verbo dialettale che vuole dire giocare e che nella sua forma imperativa diventa gioca! , divertiti!

L’ASSOCIAZIONE “MOJOCA”

L’associazione culturale Mojoca, nata nel 2007, ha come obiettivo principale la realizzazione di una rassegna annuale di artisti di strada a Moio della Civitella, arrivata alla sedicesima edizione, facendo dell’antico borgo cilentano il luogo dove concentrare le espressioni del cosiddetto spettacolo itinerante e di piazza. Lo scopo è di fare del Cilento un crocevia per artisti di strada che sono per definizione “girovaghi”, permettendo quindi al nostro territorio di divenire sede di nuovi e originali momenti di aggregazione culturale e sociale.

Vi sono, inoltre, una serie di iniziative ed attività complementari al Festival, come il concorso fotografico “Scatta Mojoca”, arrivato alla sua undicesima edizione, il concorso video “Mojoca in Corto”, l’artigianato, i laboratori pomeridiani rivolti a ragazzi e bambini. E ancora, le iniziative con diverse associazioni di volontariato, la promozione del territorio, la tutela ambientale e l’attività editoriale di ricerca e di studio sull’arte di strada in un’ottica costante di impegno sociale e di sviluppo culturale.