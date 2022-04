Rsu nei comuni del Cilento: ottima affermazione della Cgil

Ottimo risultati alle elezioni per il rinnovo delle RSU nei Comuni da Capaccio a Sapri “Facendo la panoramica sul voto e sugli scrutini che si sono tenuti ieri, in merito noi come FP CGIL siamo soddisfatti perché nel panorama generale abbiamo ottenuto ottimi risultati”: a dirlo è il rappresentante provinciale FP CGIL Alfonso Rianna.

“Iniziando dal Comune di Capaccio dove abbiamo avuto un grande affermazione con due delegati eletti su 5, Trentinara vinciamo prima lista,ci siamo affermati a Agropoli con 3 eletti su 5, a Vallo della Lucania con tre delegati su quattro, e anche a Casal Velino e Ceraso abbiamo conquistato la rappresentanza. Così come nei comuni di Cannalonga e Ascea confermiamo i delegati uscenti, a Centola due su 4 prima lista – spiega Rianna – Poi a S.Giovanni a Piro e Santa Marina vinciamo confermando i delegati uscenti, mentre a Vibonati stravinciamo. In ultimo vinciamo al Comune di Sapri dove negli anni l’aveva fatta da Padrone un altra O.S.”.

“Questo per noi è motivo di orgoglio e soddisfazione, ringrazio tutti i nostri delegati per il contributo dato che ci ha regalato questo risultato. Partiamo da questi dati per metterci subito, da domani, al lavoro per il prossimo triennio” conclude Alfonso Rianna.