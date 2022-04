Posti barca presso il Porto di Agropoli: ecco le tariffe

AGROPOLI. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, ha stabilito le tariffe per l’ormeggio alla banchina di riva.

Nello specifico, la tariffa da applicare, sarà di € 300,00 per i diportisti; € 800,00 per attività economiche nel settore marittimo per l’ormeggio di imbarcazioni aventi lunghezza massima pari a 6,5mt; larghezza massima pari a 2,0mt, presso la banchina di riva a ridosso del pontile comunale n.1 e al lato DX n. 1 del pontile comunale, per il periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre 2022.

Le assegnazioni dei posti barca verranno effettuate secondo il seguente ordine di priorità e nei limiti dimensionali di lunghezza e larghezza massima:

residenti ad Agropoli

titolari di attività economiche nel settore marittimo con sede legale nel Comune di Agropoli e che non siano morosi con l’Ente

non residenti ad Agropoli

Le assegnazioni, avverranno a seguito di un apposito avviso pubblico ed a condizione che, i richiedenti accettino l’avvicinamento dell’ormeggio con elica fuori acqua, sollevando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali danni all’imbarcazione.

Applicando una tariffa agevolata per l’attracco presso la banchina di riva a ridosso del pontile comunale, si potranno, altresì, assegnare i posti barca ancora disponibili con un maggiore beneficio economico per l’amministrazione.